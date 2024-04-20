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Фулхэм - Ливерпуль

20.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Фулхэм - Ливерпуль
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
14 тур
2 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
28 тур
3 мая, среда 22:00 Ливерпуль 1:0 Фулхэм
1 тур
6 августа, суббота 14:30 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Ливерпуль 0:1 Фулхэм
12 тур
13 декабря, воскресенье 19:30 Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
17 марта, воскресенье 17:15 Фулхэм 1:2 Ливерпуль
12 тур
11 ноября, воскресенье 15:00 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
12 февраля, среда 23:59 Фулхэм 2:3 Ливерпуль
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Ливерпуль 4:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Фулхэм 1:3 Ливерпуль
18 тур
22 декабря, суббота 21:30 Ливерпуль 4:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
34 тур
1 мая, вторник 22:45 Ливерпуль 0:1 Фулхэм
14 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Фулхэм 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
36 тур
9 мая, понедельник 23:00 Фулхэм 2:5 Ливерпуль
18 тур
26 января, среда 23:00 Ливерпуль 1:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 0:0 Фулхэм
11 тур
31 октября, суббота 18:00 Фулхэм 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 20:30 Фулхэм 0:1 Ливерпуль
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Фулхэм 0:2 Ливерпуль
13 тур
10 ноября, суббота 20:15 Ливерпуль 2:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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