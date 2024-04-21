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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 21 апреля 2024
Фулхэм
21.04.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
45+2'
Т. Кастань
32'
Т. Александер-Арнольд
53'
Р. Гравенберх
72'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
86'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Гакпо
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Ивоби
85'
80'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Т. Кастань
79'
74'
Замена
М. Салах
️️️️
Л. Диас
74'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
74'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Р. Гравенберх
72'
ГОЛ! 1:3!
Д. Жота
Пас отдал
К. Гакпо
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
71'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Палинья
71'
53'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гравенберх
Пас отдал
Х. Эллиот
ГОЛ! 1:1!
Т. Кастань
45'
+2
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Ж. Палинья
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Бобби Рид
(К)
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
14
Рид
9
Муньис
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
8
Гравенберх
20
Жота
10
Эллиот
14
Диас
18
Гакпо
36
Палинья
10
Кэрни
10
Кэрни
36
Палинья
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
17
Ивоби
24
Траоре
24
Траоре
17
Ивоби
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
10
Салах
10
Салах
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
5
11
Офсайды
1
3
Количество передач
403
646
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.05
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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