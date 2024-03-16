Эвертон - Ливерпуль

|9 тур
|21 октября, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|Эвертон
|23 тур
|13 февраля, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|6 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|18:30
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|14 тур
|1 декабря, среда
|23:15
|Эвертон
|1:4
|Ливерпуль
|25 тур
|20 февраля, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|0:2
|Эвертон
|5 тур
|17 октября, суббота
|14:30
|Эвертон
|2:2
|Ливерпуль
|30 тур
|21 июня, воскресенье
|21:00
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|15 тур
|4 декабря, среда
|23:15
|Ливерпуль
|5:2
|Эвертон
|29 тур
|3 марта, воскресенье
|19:15
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:15
|Ливерпуль
|1:0
|Эвертон
|33 тур
|7 апреля, суббота
|14:30
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|16 тур
|10 декабря, воскресенье
|17:15
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|30 тур
|1 апреля, суббота
|14:30
|Ливерпуль
|3:1
|Эвертон
|17 тур
|19 декабря, понедельник
|23:00
|Эвертон
|0:1
|Ливерпуль
|27 тур
|20 апреля, среда
|22:00
|Ливерпуль
|4:0
|Эвертон
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|15:30
|Эвертон
|1:1
|Ливерпуль
|24 тур
|7 февраля, суббота
|20:30
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|6 тур
|27 сентября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|23 тур
|28 января, вторник
|23:59
|Ливерпуль
|4:0
|Эвертон
|12 тур
|23 ноября, суббота
|16:45
|Эвертон
|3:3
|Ливерпуль
|36 тур
|5 мая, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:0
|Эвертон
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|17:30
|Эвертон
|2:2
|Ливерпуль
|26 тур
|13 марта, вторник
|23:59
|Ливерпуль
|3:0
|Эвертон
|7 тур
|1 октября, суббота
|15:45
|Эвертон
|0:2
|Ливерпуль
|23 тур
|16 января, воскресенье
|17:05
|Ливерпуль
|2:2
|Эвертон
|8 тур
|17 октября, воскресенье
|16:30
|Эвертон
|2:0
|Ливерпуль
|25 тур
|6 февраля, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:0
|Эвертон
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|16:30
|Эвертон
|0:2
|Ливерпуль
|
|4 февраля, среда
|23:10
|Эвертон
|1:0
|Ливерпуль
|1/16 финала
|25 января, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|22 тур
|19 января, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|6 тур
|27 сентября, суббота
|15:45
|Эвертон
|0:2
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0