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Эвертон - Ливерпуль

16.03.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 29 тур Эвертон - Ливерпуль
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
9 тур
21 октября, суббота 17:00 Ливерпуль Эвертон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
23 тур
13 февраля, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:0 Эвертон
6 тур
3 сентября, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
34 тур
24 апреля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:0 Эвертон
14 тур
1 декабря, среда 23:15 Эвертон 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
20 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 0:2 Эвертон
5 тур
17 октября, суббота 14:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Эвертон 0:0 Ливерпуль
15 тур
4 декабря, среда 23:15 Ливерпуль 5:2 Эвертон
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
5 января, воскресенье 19:01 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
3 марта, воскресенье 19:15 Эвертон 0:0 Ливерпуль
14 тур
2 декабря, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
16 тур
10 декабря, воскресенье 17:15 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
5 января, пятница 22:55 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Эвертон
17 тур
19 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
20 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 4:0 Эвертон
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Эвертон 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 20:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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