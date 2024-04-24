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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 24 апреля 2024
Эвертон
24.04.2024, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
27'
Д. Брэнтуэйт
58'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Д. Калверт-Льюин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Л. Диас
84'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
84'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
75'
63'
Замена
Д. Куанса
️️️️
И. Конате
63'
Замена
В. Эндо
️️️️
Д. Собослаи
63'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Джонс
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Макнил
58'
Замена
Э. Янг
️️️️
В. Миколенко
46'
37'
Желтая карточка
В. ван Дейк
ГОЛ! 1:0!
Д. Брэнтуэйт
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
76
Джейден Даннс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
4
Годфри
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
29
Нуньес
16
Миколенко
15
Янг
15
Янг
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
9
Шермити
9
Шермити
9
Калверт-Льюин
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
Куанса
4
Куанса
16
Конате
8
Собослаи
3
Эндо
3
Эндо
8
Собослаи
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Куивин Келлехер
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
3
Всего ударов по воротам
16
23
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
13
Нарушения
6
13
Офсайды
4
1
Количество передач
223
711
Сейвы
7
4
Точность передач %
63
88
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
14
15
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.09
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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