Эвертон - Астон Вилла

|2 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Эвертон
|2 тур
|19 августа, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|Эвертон
|25 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|2 тур
|13 августа, суббота
|14:30
|Астон Вилла
|2:1
|Эвертон
|23 тур
|22 января, суббота
|15:30
|Эвертон
|0:1
|Астон Вилла
|5 тур
|18 сентября, суббота
|19:30
|Астон Вилла
|3:0
|Эвертон
|19 тур
|13 мая, четверг
|20:00
|Астон Вилла
|0:0
|Эвертон
|34 тур
|1 мая, суббота
|22:00
|Эвертон
|1:2
|Астон Вилла
|36 тур
|16 июля, четверг
|20:00
|Эвертон
|1:1
|Астон Вилла
|3 тур
|23 августа, пятница
|22:00
|Астон Вилла
|2:0
|Эвертон
|28 тур
|1 марта, вторник
|22:45
|Астон Вилла
|1:3
|Эвертон
|13 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Эвертон
|4:0
|Астон Вилла
|35 тур
|2 мая, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|3:2
|Эвертон
|8 тур
|18 октября, суббота
|18:00
|Эвертон
|3:0
|Астон Вилла
|24 тур
|1 февраля, суббота
|19:00
|Эвертон
|2:1
|Астон Вилла
|9 тур
|26 октября, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|0:2
|Эвертон
|25 тур
|2 февраля, суббота
|19:00
|Эвертон
|3:3
|Астон Вилла
|2 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:3
|Эвертон
|21 тур
|14 января, суббота
|19:00
|Астон Вилла
|1:1
|Эвертон
|4 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:2
|Астон Вилла
|31 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Эвертон
|2:2
|Астон Вилла
|3 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|1:0
|Эвертон
|34 тур
|14 апреля, среда
|22:45
|Астон Вилла
|2:2
|Эвертон
|11 тур
|31 октября, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:1
|Астон Вилла
|32 тур
|12 апреля, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|3:3
|Эвертон
|16 тур
|7 декабря, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:3
|Астон Вилла
|1/8 финала
|15 февраля, воскресенье
|17:30
|Эвертон
|3:1
|Астон Вилла
|36 тур
|27 апреля, воскресенье
|19:00
|Эвертон
|2:2
|Астон Вилла
|7 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|2:0
|Эвертон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0