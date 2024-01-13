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Эвертон - Астон Вилла

13.01.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 21 тур Эвертон - Астон Вилла
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
2 тур
19 августа, суббота 17:00 Астон Вилла Эвертон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
25 тур
25 февраля, суббота 18:00 Эвертон 0:2 Астон Вилла
2 тур
13 августа, суббота 14:30 Астон Вилла 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
22 января, суббота 15:30 Эвертон 0:1 Астон Вилла
5 тур
18 сентября, суббота 19:30 Астон Вилла 3:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
13 мая, четверг 20:00 Астон Вилла 0:0 Эвертон
34 тур
1 мая, суббота 22:00 Эвертон 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
16 июля, четверг 20:00 Эвертон 1:1 Астон Вилла
3 тур
23 августа, пятница 22:00 Астон Вилла 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
1 марта, вторник 22:45 Астон Вилла 1:3 Эвертон
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Эвертон 4:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 3:2 Эвертон
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Эвертон 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:1 Астон Вилла
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
2 февраля, суббота 19:00 Эвертон 3:3 Астон Вилла
2 тур
25 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Астон Вилла 1:1 Эвертон
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
3 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 22:45 Астон Вилла 2:2 Эвертон
11 тур
31 октября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
12 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 3:3 Эвертон
16 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:3 Астон Вилла
Англия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
15 февраля, воскресенье 17:30 Эвертон 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:0 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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