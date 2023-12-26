Арсенал - Вест Хэм

|31 тур
|16 апреля, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|2:2
|Арсенал
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|23:00
|Арсенал
|3:1
|Вест Хэм
|31 тур
|16 апреля, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|2:2
|Арсенал
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|23:00
|Арсенал
|3:1
|Вест Хэм
|35 тур
|1 мая, воскресенье
|18:30
|Вест Хэм
|1:2
|Арсенал
|17 тур
|15 декабря, среда
|23:00
|Арсенал
|2:0
|Вест Хэм
|29 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Вест Хэм
|3:3
|Арсенал
|2 тур
|19 сентября, суббота
|22:00
|Арсенал
|2:1
|Вест Хэм
|29 тур
|7 марта, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:0
|Вест Хэм
|16 тур
|9 декабря, понедельник
|23:00
|Вест Хэм
|1:3
|Арсенал
|22 тур
|12 января, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:0
|Арсенал
|3 тур
|25 августа, суббота
|17:00
|Арсенал
|3:1
|Вест Хэм
|35 тур
|22 апреля, воскресенье
|15:30
|Арсенал
|4:1
|Вест Хэм
|17 тур
|13 декабря, среда
|23:00
|Вест Хэм
|0:0
|Арсенал
|31 тур
|5 апреля, среда
|21:45
|Арсенал
|3:0
|Вест Хэм
|14 тур
|3 декабря, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|1:5
|Арсенал
|33 тур
|9 апреля, суббота
|14:45
|Вест Хэм
|3:3
|Арсенал
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|15:30
|Арсенал
|0:2
|Вест Хэм
|29 тур
|14 марта, суббота
|18:00
|Арсенал
|3:0
|Вест Хэм
|19 тур
|28 декабря, воскресенье
|18:00
|Вест Хэм
|1:2
|Арсенал
|34 тур
|15 апреля, вторник
|22:45
|Арсенал
|3:1
|Вест Хэм
|18 тур
|26 декабря, четверг
|19:00
|Вест Хэм
|1:3
|Арсенал
|19 тур
|23 января, среда
|23:45
|Арсенал
|5:1
|Вест Хэм
|7 тур
|6 октября, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|1:3
|Арсенал
|23 тур
|15 января, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|0:3
|Арсенал
|10 тур
|30 октября, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:0
|Вест Хэм
|31 тур
|20 марта, суббота
|20:30
|Арсенал
|2:0
|Вест Хэм
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|19:15
|Вест Хэм
|2:2
|Арсенал
|24 тур
|31 января, суббота
|18:00
|Арсенал
|0:0
|Вест Хэм
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|19:00
|Вест Хэм
|0:2
|Арсенал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0