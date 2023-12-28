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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 28 декабря 2023
Арсенал
28.12.2023, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
13'
Т. Соучек
55'
К. Мавропанос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Вест Хэм
90'
+6
Пенальти не реализован!
С. Бенрахма
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+1
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Л. Троссард
79'
Желтая карточка
Р. Нелсон
72'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Зинченко
64'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Мартинелли
64'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Мавропанос
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
33'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Л. Пакета
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
19
Троссард
4-2-1-3
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
21
Огбонна
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
19
Троссард
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
19
Троссард
47
Зинченко
17
Нелсон
17
Нелсон
47
Зинченко
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Мартинелли
11
Пакета
10
Бенрахма
10
Бенрахма
11
Пакета
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
Всего ударов по воротам
30
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
8
8
Офсайды
0
1
Количество передач
746
262
Сейвы
1
8
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
2.68
0.69
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
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