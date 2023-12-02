Ливерпуль - Фулхэм

|28 тур
|3 мая, среда
|22:00
|Ливерпуль
|1:0
|Фулхэм
|1 тур
|6 августа, суббота
|14:30
|Фулхэм
|2:2
|Ливерпуль
|27 тур
|7 марта, воскресенье
|17:00
|Ливерпуль
|0:1
|Фулхэм
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:30
|Фулхэм
|1:1
|Ливерпуль
|31 тур
|17 марта, воскресенье
|17:15
|Фулхэм
|1:2
|Ливерпуль
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:00
|Ливерпуль
|2:0
|Фулхэм
|26 тур
|12 февраля, среда
|23:59
|Фулхэм
|2:3
|Ливерпуль
|11 тур
|9 ноября, суббота
|19:00
|Ливерпуль
|4:0
|Фулхэм
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Фулхэм
|1:3
|Ливерпуль
|18 тур
|22 декабря, суббота
|21:30
|Ливерпуль
|4:0
|Фулхэм
|34 тур
|1 мая, вторник
|22:45
|Ливерпуль
|0:1
|Фулхэм
|14 тур
|5 декабря, понедельник
|23:59
|Фулхэм
|1:0
|Ливерпуль
|36 тур
|9 мая, понедельник
|23:00
|Фулхэм
|2:5
|Ливерпуль
|18 тур
|26 января, среда
|23:00
|Ливерпуль
|1:0
|Фулхэм
|34 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Ливерпуль
|0:0
|Фулхэм
|11 тур
|31 октября, суббота
|18:00
|Фулхэм
|3:1
|Ливерпуль
|31 тур
|4 апреля, суббота
|20:30
|Фулхэм
|0:1
|Ливерпуль
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|0:0
|Фулхэм
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0