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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 03 декабря 2023
Ливерпуль
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 3
Завершен
Фулхэм
20'
Б. Лено (АГ)
38'
А. Мак Аллистер
87'
В. Эндо
88'
Т. Александер-Арнольд
24'
Х. Уилсон
45+3'
К. Тете
80'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
90'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Рид
ГОЛ! 4:3!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
К. Цимикас
88'
ГОЛ! 3:3!
В. Эндо
Пас отдал
М. Салах
87'
Замена
В. Эндо
️️️️
Р. Гравенберх
83'
80'
ГОЛ! 2:3!
Б. Рид
Пас отдал
Т. Кэрни
75'
Замена
Т. Кастань
️️️️
К. Тете
75'
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Ивоби
Замена
И. Конате
️️️️
Ж. Матип
69'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Мак Аллистер
65'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Собослаи
64'
62'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Перейра
62'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Уилсон
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Тете
ГОЛ! 2:1!
А. Мак Аллистер
38'
24'
ГОЛ! 1:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Э. Робинсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Лено
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
(К)
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-3-1
1
Келлехер
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
10
Мак Аллистер
2
Гомес
2
Гомес
10
Мак Аллистер
32
Матип
16
Конате
16
Конате
32
Матип
8
Гравенберх
3
Эндо
3
Эндо
8
Гравенберх
8
Собослаи
18
Гакпо
18
Гакпо
8
Собослаи
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
10
Уилсон
10
Кэрни
10
Кэрни
10
Уилсон
17
Ивоби
14
Рид
14
Рид
17
Ивоби
8
Перейра
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Перейра
6
Рид
95
Винисиус
95
Винисиус
6
Рид
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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