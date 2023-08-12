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Борнмут - Вест Хэм

12.08.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 1 тур Борнмут - Вест Хэм
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.9
Х
3.4
П2
2.45
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Англия. Премьер-лига (2022/2023)
32 тур
23 апреля, воскресенье 16:00 Борнмут 0:4 Вест Хэм
13 тур
24 октября, понедельник 22:00 Вест Хэм 2:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
1 января, среда 20:30 Вест Хэм 4:0 Борнмут
7 тур
28 сентября, суббота 17:00 Борнмут 2:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Борнмут 2:0 Вест Хэм
2 тур
18 августа, суббота 17:00 Вест Хэм 1:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
20 января, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Борнмут
20 тур
26 декабря, вторник 18:00 Борнмут 3:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
11 марта, суббота 18:00 Борнмут 3:2 Вест Хэм
2 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
12 января, вторник 22:45 Борнмут 1:3 Вест Хэм
3 тур
22 августа, суббота 17:00 Вест Хэм 3:4 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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