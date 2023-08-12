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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Вест Хэм
Борнмут - Вест Хэм: обзор матча 12 августа 2023
Борнмут
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
82'
Д. Соланке
51'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Вест Хэм
Желтая карточка
К. Мефам
90'
+6
90'
+5
Замена
М. Корне
️️️️
Л. Пакета
90'
+4
Желтая карточка
Л. Пакета
87'
Желтая карточка
Эмерсон
86'
Замена
Т. Керер
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
82'
79'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Брукс
75'
Замена
Д. Хилл
️️️️
М. Ааронс
75'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Кристи
68'
Замена
К. Мефам
️️️️
М. Сенеси
60'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Энтони
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Т. Соучек
49'
Желтая карточка
М. Антонио
39'
Желтая карточка
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-2-2-2
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
3
Ааронс
7
Ротуэлл
8
Биллинг
10
Кристи
7
Брукс
19
Соланке
19
Энтони
4-1-3-2
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
28
Соучек
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
8
Форнальс
5
Сенеси
2
Мефам
2
Мефам
5
Сенеси
3
Ааронс
5
Хилл
5
Хилл
3
Ааронс
19
Энтони
19
Клюйверт
19
Клюйверт
19
Энтони
10
Кристи
19
Мур
19
Мур
10
Кристи
7
Брукс
42
Семеньо
42
Семеньо
7
Брукс
8
Форнальс
6
Керер
6
Керер
8
Форнальс
11
Пакета
70
Корне
70
Корне
11
Пакета
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
13
Ионуц Раду
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Андони Ираола
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
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Лига Европы, 5 тур
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1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
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Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
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