Наполи - Милан

|1/4 финала
первый матч
|12 апреля, среда
|22:00
|Милан
|1:0
|Наполи
|28 тур
|2 апреля, воскресенье
|21:45
|Наполи
|0:4
|Милан
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:45
|Милан
|1:2
|Наполи
|28 тур
|6 марта, воскресенье
|22:45
|Наполи
|0:1
|Милан
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|22:45
|Милан
|0:1
|Наполи
|27 тур
|14 марта, воскресенье
|22:45
|Милан
|0:1
|Наполи
|8 тур
|22 ноября, воскресенье
|22:45
|Наполи
|1:3
|Милан
|32 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:00
|Милан
|0:0
|Наполи
|13 тур
|18 ноября, суббота
|22:45
|Наполи
|2:1
|Милан
|26 тур
|22 февраля, понедельник
|23:00
|Наполи
|1:1
|Милан
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|21:45
|Милан
|0:4
|Наполи
|34 тур
|3 мая, воскресенье
|21:45
|Наполи
|3:0
|Милан
|15 тур
|14 декабря, воскресенье
|22:45
|Милан
|2:0
|Наполи
|23 тур
|8 февраля, суббота
|23:45
|Наполи
|3:1
|Милан
|4 тур
|22 сентября, воскресенье
|22:45
|Милан
|1:2
|Наполи
|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|22:45
|Милан
|1:1
|Наполи
|13 тур
|17 ноября, суббота
|23:45
|Наполи
|2:2
|Милан
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:00
|Милан
|0:0
|Наполи
|3 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:45
|Наполи
|3:1
|Милан
|27 тур
|28 февраля, понедельник
|22:45
|Милан
|3:0
|Наполи
|8 тур
|25 октября, понедельник
|22:45
|Наполи
|1:2
|Милан
|29 тур
|22 марта, воскресенье
|22:30
|Наполи
|0:0
|Милан
|10 тур
|2 ноября, воскресенье
|22:30
|Милан
|1:0
|Наполи