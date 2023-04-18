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Наполи - Милан

18.04.2023, Вторник, 22:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Наполи - Милан
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 12 апреля, среда 22:00 Милан 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2022/2023)
28 тур
2 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 0:4 Милан
7 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Милан 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:45 Наполи 0:1 Милан
18 тур
19 декабря, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Наполи
8 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
12 июля, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Милан
13 тур
23 ноября, суббота 20:00 Милан 1:1 Наполи
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
29 января, вторник 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 22:30 Милан 0:0 Наполи
2 тур
25 августа, суббота 21:30 Наполи 3:2 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Милан 0:0 Наполи
13 тур
18 ноября, суббота 22:45 Наполи 2:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 22:45 Милан 1:2 Наполи
2 тур
27 августа, суббота 21:45 Наполи 4:2 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Наполи 1:1 Милан
7 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Милан 0:4 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:45 Наполи 3:0 Милан
15 тур
14 декабря, воскресенье 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:45 Наполи 3:1 Милан
4 тур
22 сентября, воскресенье 22:45 Милан 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Наполи
13 тур
17 ноября, суббота 23:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Милан 0:0 Наполи
3 тур
18 сентября, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
28 февраля, понедельник 22:45 Милан 3:0 Наполи
8 тур
25 октября, понедельник 22:45 Наполи 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Наполи
10 тур
28 октября, среда 22:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 22:30 Наполи 0:0 Милан
10 тур
2 ноября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Милан
18 тур
13 января, воскресенье 22:30 Милан 5:2 Наполи
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