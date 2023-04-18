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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 18 апреля 2023
Наполи
18.04.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Милан
90+3'
В. Осимхен
43'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Наполи - Милан
Желтая карточка
М. Оливера
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Распадори
90'
+3
84'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Р. Леау
Пенальти не реализован!
Х. Кварацхелия
82'
Замена
Д. Распадори
️️️️
П. Зелински
74'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
А. Ррахмани
74'
68'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Т. Н'Домбеле
63'
59'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
45'
+7
45'
+6
Желтая карточка
М. Меньян
45'
+1
Желтая карточка
Т. Эрнандес
43'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
34'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
34'
22'
Пенальти не реализован!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
10
Беннасер
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
5
Эстигард
5
Эстигард
13
Ррахмани
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
99
Эльмас
22
Н'Домбеле
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
20
Зелински
18
Распадори
18
Распадори
20
Зелински
21
Диас
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
56
Салемакерс
56
Салемакерс
27
Леау
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Наполи
Милан
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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