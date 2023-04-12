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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 12 апреля 2023
Милан
12.04.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
40'
И. Беннасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Наполи
90'
+3
Желтая карточка
А. Ррахмани
Желтая карточка
А. Салемакерс
90'
+3
81'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
81'
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кварацхелия
81'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Диас
80'
78'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
74'
Вторая желтая
Ф. Ангисса
71'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
71'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
69'
Замена
Д. Распадори
️️️️
И. Лосано
Замена
А. Салемакерс
️️️️
И. Беннасер
67'
Желтая карточка
И. Беннасер
61'
ГОЛ! 1:0!
И. Беннасер
Пас отдал
Р. Леау
40'
38'
Желтая карточка
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
9
Жиру
4-3-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Диас
9
Ребич
9
Ребич
21
Диас
10
Беннасер
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Беннасер
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
21
Политано
7
Кварацхелия
11
Лосано
18
Распадори
18
Распадори
11
Лосано
Остались в запасе
Милан
Наполи
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Наполи
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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