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Интер - Бенфика

19.04.2023, Среда, 22:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/4 финала , ответный матч Интер - Бенфика
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 11 апреля, вторник 22:00 Бенфика 0:2 Интер
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