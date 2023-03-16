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Реал Сосьедад - Рома

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Реал Сосьедад - Рома
Первый матч: 0 - 2
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
2.1
Х
3.15
П2
3.85
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 20:45 Рома 2:0 Реал Сосьедад
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