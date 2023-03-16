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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Рома
Реал Сосьедад - Рома: обзор матча 16 марта 2023
Реал Сосьедад
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Рома
Вторая желтая
К. Фернандес Луна
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
К. Смоллинг
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
88'
88'
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
М. Чо
️️️️
Б. Мендес
79'
76'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
76'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
Замена
А. Сола
️️️️
А. Горосабель
71'
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Оярсабаль
71'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
62'
42'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Карсдорп
Желтая карточка
Д. Рико
39'
17'
Желтая карточка
Д. Манчини
Желтая карточка
И. Субельдия
13'
6'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
5
Субельдия
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
21
Сильва
10
Мендес
9
Серлот
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
37
Спинаццола
4
Кристанте
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
2
Горосабель
20
Сола
20
Сола
2
Горосабель
10
Оярсабаль
14
Кубо
14
Кубо
10
Оярсабаль
10
Мендес
50
Чо
50
Чо
10
Мендес
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
2
Карсдорп
59
Залевски
59
Залевски
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Рома
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал Сосьедад - Рома
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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