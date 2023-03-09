Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Реал Сосьедад
Рома - Реал Сосьедад: обзор матча 09 марта 2023
Рома
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
13'
С. Эль-Шаарави
87'
М. Кумбула
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Н. Матич
90'
+4
Замена
Э. Бове
️️️️
П. Дибала
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Кумбула
Пас отдал
П. Дибала
87'
85'
Желтая карточка
И. Субельдия
84'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Горосабель
83'
Замена
А. Сола
️️️️
Д. Сильва
80'
Желтая карточка
А. Горосабель
75'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
75'
Замена
Б. Мендес
️️️️
А. Ильярраменди
71'
Желтая карточка
М. Субименди
69'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
67'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Серлот
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
61'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Пеллегрини
61'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
С. Эль-Шаарави
60'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Д. Льоренте
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Т. Абрахам
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
6
Смоллинг
2
Карсдорп
18
Матич
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
23
Мерино
36
Субименди
14
Ильярраменди
14
Кубо
21
Сильва
9
Серлот
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
3
Льоренте
3
Кумбула
3
Кумбула
3
Льоренте
7
Пеллегрини
23
Вейналдум
23
Вейналдум
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Бове
8
Бове
21
Дибала
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
21
Сильва
20
Сола
20
Сола
21
Сильва
2
Горосабель
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
2
Горосабель
9
Серлот
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Ильярраменди
10
Мендес
10
Мендес
14
Ильярраменди
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
Остались в запасе
Рома
Реал Сосьедад
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Рома - Реал Сосьедад
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Рома
Реал Сосьедад
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Захарян попал в основу на матч еврокубков впервые за почти 1000 дней
Вчера, 22:31
2
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+