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  • «Хетафе» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

«Хетафе» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

9 января, 21:50
Хетафе
09.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
90' Хуанми
36' Б. Мендес 90+6' Х. Арамбуру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
33
Адриан Лисо
ЛВ
45
Alejandro Mestanza
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
32
José Luis Pérez
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
8
M. Goti Lopez
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-5-1
13
Сорья
15
Рико
26
Фемения
2
Иглесиас
12
Ньом
14
Муньос
6
Милья
8
Арамбарри
21
Мартин
45
33
Лисо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
8
Турриэнтес
18
Солер
14
Кубо
10
Оярсабаль
11
Гедеш
10
Мендес
21
Мартин
41
41
21
Мартин
2
Иглесиас
31
Бехуша
31
Бехуша
2
Иглесиас
45
22
Санкрис
22
Санкрис
45
14
Муньос
32
32
14
Муньос
33
Лисо
7
Хуанми
7
Хуанми
33
Лисо
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
18
Солер
15
Марин
15
Марин
18
Солер
11
Гедеш
7
Барренечеа
7
Барренечеа
11
Гедеш
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Унаи Марреро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
17
Офсайды
4
2
Количество передач
330
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала Сосьедад», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Реал Сосьедад»

«Хетафе» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Хетафе
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