09.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
4-5-1
13
Сорья
15
Рико
26
Фемения
2
Иглесиас
12
Ньом
14
Муньос
6
Милья
8
Арамбарри
21
Мартин
45
33
Лисо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
8
Турриэнтес
18
Солер
14
Кубо
10
Оярсабаль
11
Гедеш
10
Мендес
21
Мартин
41
41
21
Мартин
2
Иглесиас
31
Бехуша
31
Бехуша
2
Иглесиас
45
22
Санкрис
22
Санкрис
45
14
Муньос
32
32
14
Муньос
33
Лисо
7
Хуанми
7
Хуанми
33
Лисо
17
Гомес
3
Муньос
3
Муньос
17
Гомес
8
Турриэнтес
4
Горротксатеги
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
18
Солер
15
Марин
15
Марин
18
Солер
11
Гедеш
7
Барренечеа
7
Барренечеа
11
Гедеш
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Унаи Марреро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
6
Hugo Solozábal
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
23
Mykyta Aleksandrov
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
19
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
M. Goti Lopez
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
17
Офсайды
4
2
Количество передач
330
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.11
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала Сосьедад», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»