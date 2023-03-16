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Арсенал - Спортинг

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Арсенал - Спортинг
Первый матч: 2 - 2
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
1.35
Х
5
П2
8.5
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 20:45 Спортинг 2:2 Арсенал
Лига Европы (2018/2019), группа E
Квалификация, 4 тур
8 ноября, четверг 23:00 Арсенал 0:0 Спортинг
Квалификация, 3 тур
25 октября, четверг 19:55 Спортинг 0:1 Арсенал
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