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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Арсенал
Спортинг - Арсенал: обзор матча 09 марта 2023
Спортинг
09.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Арсенал
34'
Г. Инасиу
55'
Паулинью
22'
В. Салиба
62'
Х. Морита (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Арсенал
Замена
И. Фатаву
️️️️
М. Эдвардс
89'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Паулинью
76'
Замена
У. Дьоманде
️️️️
Р. Эшгайю
76'
Травма
Д. Сент-Джуст
74'
71'
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
71'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Р. Нелсон
71'
Замена
Габриэль
️️️️
Я. Кивиор
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Тринкау
71'
64'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Х. Морита
Желтая карточка
Х. Морита
57'
ГОЛ! 2:1!
Паулинью
55'
43'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
ГОЛ! 1:1!
Г. Инасиу
Пас отдал
М. Эдвардс
34'
Желтая карточка
С. Коатес
23'
23'
Желтая карточка
А. Зинченко
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Салиба
Пас отдал
Ф. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
АП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
3
Фабиу Виейра
АП
7
Букайо Сака
ПВ
17
Рис Нелсон
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джеймс Хиллсон
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3-3-1-1-2
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
6
Сент-Джуст
5
Морита
47
Эшгайю
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Тринкау
4-1-1-3-1
30
Тернер
4
Уайт
4
Кивиор
2
Салиба
47
Зинченко
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Сака
3
Виейра
7
Мартинелли
17
Нелсон
47
Эшгайю
2
Дьоманде
2
Дьоманде
47
Эшгайю
10
Эдвардс
7
Фатаву
7
Фатаву
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
11
Сантуш
7
Тринкау
26
Паулинью
9
Шермити
9
Шермити
26
Паулинью
4
Кивиор
6
Габриэль
6
Габриэль
4
Кивиор
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
17
Нелсон
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
17
Нелсон
Остались в запасе
Спортинг
Арсенал
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джеймс Хиллсон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Джеймс Хиллсон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Спортинг - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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- : -
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
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