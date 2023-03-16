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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Спортинг
Арсенал - Спортинг: обзор матча 16 марта 2023
Арсенал
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Спортинг
19'
Г. Джака
62'
П. Гонсалвеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Спортинг
ГОЛ!
Н. Сантуш
3:5
Пенальти не реализован!
Г. Мартинелли
ГОЛ!
А. Гомес
3:4
ГОЛ!
Л. Троссард
3:3
ГОЛ!
Г. Инасиу
2:3
ГОЛ!
Б. Сака
2:2
ГОЛ!
Р. Эшгайю
1:2
ГОЛ!
М. Эдегор
1:1
ГОЛ!
Д. Сент-Джуст
0:1
119'
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Эдвардс
118'
Желтая карточка
У. Дьоманде
118'
Вторая желтая
М. Угарте
105'
Замена
А. Гомес
️️️️
Тринкау
Замена
М. Эдегор
️️️️
Ф. Виейра
100'
94'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Рейс
94'
Замена
Д. Эссуго
️️️️
П. Гонсалвеш
90'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Паулинью
Желтая карточка
Р. Холдинг
71'
Замена
Б. Сака
️️️️
Р. Нелсон
65'
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
П. Гонсалвеш
53'
Желтая карточка
М. Угарте
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Жезус
46'
Желтая карточка
Г. Джака
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Виейра
24'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
В. Салиба
21'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
19'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Т. Томиясу
9'
Травма
Т. Томиясу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
3
Фабиу Виейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
АП
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Джеймс Хиллсон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
3
Виейра
17
Нелсон
9
Жезус
3-3-1-1-2
1
Адан
25
Инасиу
2
Рейс
6
Сент-Джуст
47
Эшгайю
5
Угарте
2
Дьоманде
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
26
Паулинью
5
Томиясу
4
Уайт
4
Уайт
5
Томиясу
2
Салиба
6
Холдинг
6
Холдинг
2
Салиба
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
3
Виейра
8
Эдегор
8
Эдегор
3
Виейра
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
17
Нелсон
7
Сака
7
Сака
17
Нелсон
10
Эдвардс
16
Танлонго
16
Танлонго
10
Эдвардс
28
Гонсалвеш
14
Эссуго
14
Эссуго
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
11
Гомес
11
Гомес
7
Тринкау
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
26
Паулинью
9
Шермити
9
Шермити
26
Паулинью
Остались в запасе
Арсенал
Спортинг
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Джеймс Хиллсон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Джеймс Хиллсон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Арсенал - Спортинг
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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