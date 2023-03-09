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Судьи
Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)
Материалы

Спортинг - Арсенал

09.03.2023, Четверг, 20:45 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Спортинг - Арсенал
Лига Европы (2018/2019), группа E
Квалификация, 4 тур
8 ноября, четверг 23:00 Арсенал 0:0 Спортинг
Квалификация, 3 тур
25 октября, четверг 19:55 Спортинг 0:1 Арсенал
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