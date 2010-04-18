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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 18 апреля 2010
Динамо К
18.04.2010, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 26 тур
2 : 1
Завершен
Днепр
51'
Ж. Маграо
68'
Т. Гиоане
16'
Е. Коноплянка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
Желтая карточка
Ж. Маграо
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Ярмоленко
Травма
А. Ярмоленко
Замена
П. Пашаев
️️️️
О. Феррейра
Замена
С. Назаренко
️️️️
М. Калиниченко
ГОЛ! 2:1!
Т. Гиоане
Пас отдал
Т. Михалик
Желтая карточка
Л. Алмейда
ГОЛ! 1:1!
Ж. Маграо
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Л. Алмейда
️️️️
Е. Хачериди
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
Я. Лаштувка
Красная карточка
В. Мандзюк
16'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
О. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
5
Огнен Вукоевич
ОП
36
Милош Нинкович
ЦП
26
Роман Еременко
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Марио Холек
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
(К)
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
10
Маграо
3
Бетао
34
Хачериди
21
Данило Силва
17
Михалик
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
36
Нинкович
26
Еременко
10
Зозуля
4-1-3-1-1
27
Лаштувка
3
Лобжанидзе
5
Мандзюк
14
Чеберячко
29
Денисов
25
Холек
29
Ротань
25
Калиниченко
18
Феррейра
22
Коноплянка
11
Селезнев
7
Ярмоленко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Ярмоленко
34
Хачериди
44
Алмейда
44
Алмейда
34
Хачериди
18
Феррейра
20
Пашаев
20
Пашаев
18
Феррейра
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Назаренко
25
Калиниченко
11
Селезнев
8
Гоменюк
8
Гоменюк
11
Селезнев
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Динамо К - Днепр
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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