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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 19 января 2023
ЦСКА
19.01.2023, четверг, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Оренбург
12'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Оренбург
90'
Желтая карточка
Д. Воробьев
75'
Красная карточка
К. Капленко
Красная карточка
Х. Карраскаль
75'
Замена
М. Кисляк
️️️️
Х. Карраскаль
75'
Замена
А. Гайч
️️️️
М. Кисляк
67'
Желтая карточка
М. Кисляк
66'
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Б. Гурциев
46'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Акоста
46'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Х. Марин
46'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
И. Башич
46'
Замена
К. Капленко
️️️️
Т. Аюпов
46'
Замена
Л. Вера
️️️️
Н. Титков
46'
Замена
А. Эктов
️️️️
В. Полуяхтов
46'
Замена
Д. Хотулев
️️️️
Р. Гойкович
46'
Замена
М. Перес
️️️️
М. Стаматов
46'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Сиваков
46'
Замена
А. Кеняйкин
️️️️
Н. Сысуев
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Ф. Чалов
46'
Замена
М. Мухин
️️️️
К. Глебов
46'
Замена
М. Кисляк
️️️️
В. Мендес
46'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Медина
46'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Б. Зайнутдинов
46'
Замена
М. Лукин
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
Е. Носков
️️️️
С. Зделар
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
И. Дивеев
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
В. Роша
46'
Замена
В. Тороп
️️️️
И. Акинфеев
46'
34'
Желтая карточка
Н. Титков
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
26
Химми Марин
ЛЗ
27
Диего Акоста
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦП
2
Владимир Полуяхтов
ЦП
7
Батраз Гурциев
АП
8
Тимур Аюпов
ПП
18
Николай Титков
ПП
13
Иван Башич
ПВ
30
Матео Стаматов
ЦФ
3
Михаил Сиваков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
18
Константин Кучаев
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
14
Зделар
5
Мендес
17
Глебов
19
Зайнутдинов
28
Медина
63
Чалов
10
Обляков
2-4-2-2
99
Сысуев
27
Акоста
26
Марин
18
Титков
3
Гойкович
2
Полуяхтов
8
Аюпов
13
Башич
7
Гурциев
3
Сиваков
30
Стаматов
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
14
Зделар
91
Носков
91
Носков
14
Зделар
4
Роша
42
Щенников
42
Щенников
4
Роша
10
Обляков
90
Лукин
90
Лукин
10
Обляков
78
Дивеев
14
Набабкин
14
Набабкин
78
Дивеев
17
Глебов
16
Мухин
16
Мухин
17
Глебов
5
Мендес
31
Кисляк
31
Кисляк
5
Мендес
28
Медина
19
Ермаков
19
Ермаков
28
Медина
63
Чалов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
63
Чалов
19
Зайнутдинов
18
Кучаев
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
Кисляк
19
Гайч
19
Гайч
Кисляк
99
Сысуев
1
Кеняйкин
1
Кеняйкин
99
Сысуев
2
Полуяхтов
15
Эктов
15
Эктов
2
Полуяхтов
8
Аюпов
55
Капленко
55
Капленко
8
Аюпов
3
Сиваков
2
Печенин
2
Печенин
3
Сиваков
30
Стаматов
2
Перес
2
Перес
30
Стаматов
3
Гойкович
4
Хотулев
4
Хотулев
3
Гойкович
18
Титков
32
Вера
32
Вера
18
Титков
13
Башич
17
Ковалев
17
Ковалев
13
Башич
26
Марин
9
Оганесян
9
Оганесян
26
Марин
7
Гурциев
10
Воробьев
10
Воробьев
7
Гурциев
27
Акоста
13
Обухов
13
Обухов
27
Акоста
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
45
Данила Боков
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
18
Дмитрий Васильев
ОП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
41
Егор Ушаков
ПВ
Остались в запасе
18
Дмитрий Васильев
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
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