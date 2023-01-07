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Ливерпуль - Вулверхэмптон

07.01.2023, Суббота, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Кубок, 3 раунд Ливерпуль - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
38 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон
15 тур
4 декабря, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
15 марта, понедельник 23:00 Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
11 тур
6 декабря, воскресенье 22:15 Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
23 января, четверг 23:00 Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
20 тур
29 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
18 тур
21 декабря, пятница 23:00 Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
7 января, понедельник 22:45 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
28 января, суббота 15:30 Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 января, вторник 23:45 Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль
6 тур
24 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 15:45 Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль
20 тур
29 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
23 тур
26 января, вторник 22:45 Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль
19 тур
26 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
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