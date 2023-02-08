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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бохум - Боруссия Д
Бохум - Боруссия Д: обзор матча 08 февраля 2023
Бохум
08.02.2023, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
64'
К. Штегер (П)
45+1'
Э. Джан
70'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бохум - Боруссия Д
Желтая карточка
М. Риман
90'
+7
90'
+6
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
Замена
М. Брошински
️️️️
А. Лосилла
86'
Замена
П. Кунде
️️️️
Ф. Ферстер
76'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
76'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Беллингем
65'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Гиттенс
65'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Аллер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Штегер
64'
50'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
М. Вольф
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Джан
Желтая карточка
К. Штегер
44'
Желтая карточка
С. Джанко
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бохум
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
15
Машович
17
Джанко
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
10
Ферстер
29
Асано
33
Хофманн
7
Штегер
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
15
Хуммельс
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
6
Озкан
11
Гиттенс
8
Брандт
22
Аллер
10
Ферстер
25
Кунде
25
Кунде
10
Ферстер
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
8
Лосилла
9
Брошински
9
Брошински
8
Лосилла
27
Вольф
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
27
Вольф
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
11
Гиттенс
18
Ройс
18
Ройс
11
Гиттенс
22
Аллер
27
Модест
27
Модест
22
Аллер
Остались в запасе
Бохум
Боруссия Д
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
30
Марко Йоханссон
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бохум - Боруссия Д
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
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