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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Динамо К
Барселона - Динамо К: обзор матча 29 сентября 2009
Барселона
29.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
26'
Л. Месси
77'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Динамо К
Замена
М. Нинкович
️️️️
О. Гусев
Замена
Жеффрен
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
З. Ибрагимович
Замена
Бетао
️️️️
Ж. Маграо
Замена
С. Бускетс
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
Л. Алмейда
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Юссуф
Желтая карточка
Ж. Маграо
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Травма
Е. Хачериди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
24
Юссуф
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Шевченко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
18
Гай Ассулин
РФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
42
Туре
20
Кейта
6
Хави
10
Месси
8
Иньеста
11
Ибрагимович
4-2-3-1
1
Шовковский
26
Еременко
44
Алмейда
34
Хачериди
10
Маграо
24
Юссуф
5
Вукоевич
20
Гусев
7
Шевченко
7
Ярмоленко
0
Милевский
42
Туре
5
Бускетс
5
Бускетс
42
Туре
11
Ибрагимович
9
Жеффрен
9
Жеффрен
11
Ибрагимович
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
10
Маграо
3
Бетао
3
Бетао
10
Маграо
24
Юссуф
0
Гиоане
0
Гиоане
24
Юссуф
20
Гусев
36
Нинкович
36
Нинкович
20
Гусев
Остались в запасе
Барселона
Динамо К
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Гай Ассулин
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Станислав Богуш
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Гай Ассулин
РФ
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Барселона - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Норбертус Йозефус Симонс (оба - Голландия)
Резервный судья:
Кевин Блом (Голландия)
Делегат:
Адонис Прокопиу (Кипр)
Инспектор:
Давид Эллерей (Англия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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