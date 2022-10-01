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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Генк
Остенде - Генк: обзор матча 01 октября 2022
Остенде
01.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Генк
3'
Ф. Хорнби
25'
П. Онуачу
88'
Д. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Генк
Красная карточка
Д. Атанга
90'
+6
Желтая карточка
К. Роша
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
М. Галарса
Желтая карточка
Т. Эмброуз
90'
88'
ГОЛ! 1:2!
Д. Муньос
Пас отдал
П. Онуачу
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Р. Д'Хез
83'
81'
Замена
М. Галарса
️️️️
Б. Хейнен
81'
Замена
А. Немет
️️️️
М. Трезор
Замена
Д. Атанга
️️️️
Ф. Хорнби
78'
Замена
М. Берте
️️️️
Т. Эмброуз
70'
Замена
К. Роша
️️️️
К. Макгихан
70'
65'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
25'
ГОЛ! 1:1!
П. Онуачу
Пас отдал
А. Пресиадо
8'
Пенальти не реализован!
М. Трезор
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хорнби
Пас отдал
Т. Эмброуз
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Альфонс Амаде
ОП
90
Мохамед Берте
ЦП
30
Фанос Кателарис
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
2-3-5
3
Урогиде
27
Капон
7
Д'Хез
8
Макгихан
18
Деваль
3
Танге
10
Хорнби
25
Бацнер
7
Сакамото
28
Хуберт
3-2-3-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
3
МакКензи
46
Куэста
23
Пресиадо
3
Артеага
11
Эль-Ханнус
8
Хейнен
17
Грошовски
31
Трезор
30
Онуачу
68
Эмброуз
90
Берте
90
Берте
68
Эмброуз
8
Макгихан
10
Роша
10
Роша
8
Макгихан
7
Д'Хез
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
10
Хорнби
17
Атанга
17
Атанга
10
Хорнби
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
8
Хейнен
5
Галарса
5
Галарса
8
Хейнен
31
Трезор
90
Немет
90
Немет
31
Трезор
Остались в запасе
Остенде
Генк
14
Альфонс Амаде
ОП
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
14
Альфонс Амаде
ОП
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Фанос Кателарис
ЦП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Остенде - Генк
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
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