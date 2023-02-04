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Сассуоло - Аталанта

04.02.2023, Суббота, 22:45 мск Италия. Серия А, 21 тур Сассуоло - Аталанта
Италия. Серия А (2022/2023)
10 тур
15 октября, суббота 21:45 Аталанта 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2021/2022)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Сассуоло 2:1 Аталанта
5 тур
21 сентября, вторник 21:45 Аталанта 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Сассуоло 1:1 Аталанта
15 тур
3 января, воскресенье 17:00 Аталанта 5:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
25 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Аталанта 4:1 Сассуоло
6 тур
28 сентября, суббота 21:45 Сассуоло 1:4 Аталанта
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 21:30 Аталанта 3:1 Сассуоло
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Сассуоло 2:6 Аталанта
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
27 января, суббота 20:00 Сассуоло 0:3 Аталанта
3 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Аталанта 2:1 Сассуоло
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 17:00 Аталанта 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 19:00 Аталанта 1:1 Сассуоло
12 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:3 Аталанта
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 20:00 Аталанта 1:1 Сассуоло
3 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Сассуоло 2:2 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Аталанта 2:1 Сассуоло
11 тур
8 ноября, суббота 20:00 Сассуоло 0:0 Аталанта
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Аталанта 0:2 Сассуоло
13 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Сассуоло 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
4 декабря, среда 22:00 Аталанта 2:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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