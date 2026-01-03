03.01.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-2-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
35
Липани
39
Фадера
55
Торстведт
45
Лорьенте
9
Пинамонти
4-1-2-2-1
40
Корви
15
Дель Прато
3
Циркати
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
80
Бернабе
18
Серенсен
11
Ондрейка
11
Ористанио
32
Пеллегрино
3
Доиг
5
Канде
5
Канде
3
Доиг
35
Липани
8
Коне
8
Коне
35
Липани
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
39
Фадера
9
Чеддира
9
Чеддира
39
Фадера
15
Дель Прато
27
Бричги
27
Бричги
15
Дель Прато
11
Ондрейка
24
Эстевес
24
Эстевес
11
Ондрейка
11
Ористанио
11
Альмквист
11
Альмквист
11
Ористанио
Остались в запасе
Сассуоло
Парма
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
34
Luca Barani
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
34
Luca Barani
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
75
Alessandro Cardinali
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Сассуоло - Парма
2
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
7
Офсайды
2
0
Количество передач
503
448
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.86
1.2
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Пармы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»