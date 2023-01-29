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Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы

Наполи - Рома

29.01.2023, Воскресенье, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 20 тур Наполи - Рома
Италия. Серия А (2022/2023)
11 тур
23 октября, воскресенье 21:45 Рома 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
33 тур
18 апреля, понедельник 20:00 Наполи 1:1 Рома
9 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Рома 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
28 тур
21 марта, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Наполи
9 тур
29 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:0 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
30 тур
5 июля, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Рома
11 тур
2 ноября, суббота 17:00 Рома 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Рома 1:4 Наполи
10 тур
28 октября, воскресенье 22:30 Наполи 1:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 22:45 Наполи 2:4 Рома
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Рома 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 17:00 Рома 1:2 Наполи
8 тур
15 октября, суббота 16:00 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Рома 1:0 Наполи
16 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 0:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 13:30 Рома 1:0 Наполи
10 тур
1 ноября, суббота 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Рома
8 тур
18 октября, пятница 22:45 Рома 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 12 февраля, среда 23:45 Наполи 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:45 Рома 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 22:45 Рома 2:1 Наполи
19 тур
6 января, воскресенье 23:45 Наполи 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
28 апреля, суббота 22:45 Рома 2:2 Наполи
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
12 февраля, суббота 22:45 Рома 0:2 Наполи
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Рома
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Наполи 0:3 Рома
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Рома
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Рома 4:4 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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