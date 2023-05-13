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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Оренбург
Урал - Оренбург: обзор матча 13 мая 2023
Урал
13.05.2023, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
62'
А. Юшин
89'
К. Капленко (АГ)
83'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Оренбург
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гойкович
Желтая карточка
М. Бевеев
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Капленко
89'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Э. Бикфалви
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
81'
Желтая карточка
К. Печенин
76'
Замена
А. Эктов
️️️️
В. Полуяхтов
76'
Замена
Д. Капустянский
️️️️
Б. Мансилья
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Юшин
76'
69'
Замена
Х. Марин
️️️️
С. Оганесян
69'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Н. Титков
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
62'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Р. Влут
62'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Л. Гогличидзе
62'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Л. Ранджелович
59'
58'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Воробьев
Желтая карточка
А. Мамин
31'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Урал
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Помазун
3
Гогличидзе
46
Мамин
2
Бегич
15
Кулаков
75
Сиссе
33
Мишкич
77
Ранджелович
10
Бикфалви
7
Юшин
20
Влут
4-3-2-1
99
Сысуев
2
Полуяхтов
2
Перес
3
Гойкович
2
Печенин
18
Титков
55
Капленко
32
Вера
9
Оганесян
11
Мансилья
10
Воробьев
3
Гогличидзе
22
Бевеев
22
Бевеев
3
Гогличидзе
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
10
Бикфалви
7
Юшин
5
Егорычев
5
Егорычев
7
Юшин
77
Ранджелович
14
Железнов
14
Железнов
77
Ранджелович
20
Влут
79
Каштанов
79
Каштанов
20
Влут
2
Полуяхтов
15
Эктов
15
Эктов
2
Полуяхтов
9
Оганесян
26
Марин
26
Марин
9
Оганесян
18
Титков
3
Сиваков
3
Сиваков
18
Титков
11
Мансилья
70
Капустянский
70
Капустянский
11
Мансилья
10
Воробьев
13
Обухов
13
Обухов
10
Воробьев
Остались в запасе
Урал
Оренбург
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
17
Лука Цулукидзе
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Урал - Оренбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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