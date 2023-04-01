Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Локомотив
Нижний Новгород - Локомотив: обзор матча 01 апреля 2023
Нижний Новгород
01.04.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Локомотив
15'
А. Дзюба
26'
Д. Баринов
31'
А. Дзюба
90+2'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Локомотив
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Миранчук
Пас отдал
К. Марадишвили
81'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Баринов
81'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Глушенков
74'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
С. Пиняев
74'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Дзюба
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Шарипов
70'
62'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Р. Жемалетдинов
Замена
А. Соколов
️️️️
В. Кротов
57'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Я. Михайлов
56'
Замена
М. Янсане
️️️️
Т. Сулейманов
56'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Н. Калинский
56'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
54'
31'
ГОЛ! 0:3!
А. Дзюба
Пас отдал
А. Карпукас
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Баринов
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
М. Ненахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
18
Артем Соколов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Нигматуллин
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
22
Каккоев
73
Шарипов
78
Калинский
57
Кротов
5
Михайлов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
4-2-2-2
22
Лантратов
24
Ненахов
59
Погостнов
27
Магкеев
2
Митай
93
Карпукас
6
Баринов
10
Жемалетдинов
9
Пиняев
22
Дзюба
10
Глушенков
5
Михайлов
6
Юлдошев
6
Юлдошев
5
Михайлов
78
Калинский
88
Глушаков
88
Глушаков
78
Калинский
57
Кротов
18
Соколов
18
Соколов
57
Кротов
99
Сулейманов
95
Янсане
95
Янсане
99
Сулейманов
73
Шарипов
14
Яковлев
14
Яковлев
73
Шарипов
6
Баринов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
6
Баринов
22
Дзюба
21
Миранчук
21
Миранчук
22
Дзюба
10
Жемалетдинов
40
Камано
40
Камано
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
11
Раков
11
Раков
10
Глушенков
9
Пиняев
18
Игнатьев
18
Игнатьев
9
Пиняев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Локомотив
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
53
Даниил Худяков
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Нижний Новгород - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Локомотив
В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении Семина
00:30
Баринов – о провале Галактионова в «Локомотиве»: «Парень сорвался в пике»
Вчера, 23:14
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
Вчера, 21:03
3
Баринов не побоялся назвать Овчинникова Сережей, комментируя его назначение в «Локо»
Вчера, 18:32
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:50
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
Вчера, 21:03
3
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:50
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
25 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении Семина
00:30
Баринов – о провале Галактионова в «Локомотиве»: «Парень сорвался в пике»
Вчера, 23:14
Баринов не побоялся назвать Овчинникова Сережей, комментируя его назначение в «Локо»
Вчера, 18:32
Черчесов отреагировал на слухи о назначении в «Локомотив»
Вчера, 17:17
Только одна команда проиграла все матчи в группе Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 16:11
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+