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Пари НН - Локомотив

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Россия. Премьер-лига, 21 тур Пари НН - Локомотив
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Матч еще не начался
П1
3
Х
3.65
П2
2.25
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа A
6 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 3:1 Пари НН
1 тур
31 августа, среда 18:30 Пари НН 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
1 тур
17 июля, воскресенье 17:30 Локомотив 1:1 Пари НН
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
23 апреля, суббота 16:30 Локомотив 2:1 Пари НН
13 тур
30 октября, суббота 19:00 Пари НН 1:2 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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