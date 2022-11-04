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РПЛ 2026/2027
Химки - Оренбург
Химки - Оренбург: обзор матча 04 ноября 2022
Химки
04.11.2022, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
50'
А. Руденко
66'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Оренбург
Желтая карточка
А. Гулиев
90'
+1
Замена
Н. Главчич
️️️️
Б. Магомедов
90'
89'
Желтая карточка
Г. Флорентин
Желтая карточка
Б. Магомедов
89'
79'
Замена
И. Башич
️️️️
К. Капленко
79'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Воробьев
Замена
М. Гбане
️️️️
А. Долгов
78'
Замена
К. Боженов
️️️️
А. Зуев
78'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
78'
70'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Б. Мансилья
ГОЛ! 2:0!
Б. Магомедов
66'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Ломовицкий
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Руденко
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
3-1-1-3-2
22
Лантратов
30
Идову
3
Чежия
20
Волков
71
Казанцев
99
Гулиев
19
Руденко
97
Магомедов
11
Ломовицкий
11
Долгов
17
Зуев
4-2-2-2
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Гойкович
3
Сиваков
2
Печенин
55
Капленко
32
Вера
10
Флорентин
11
Мансилья
10
Воробьев
77
Писарский
17
Зуев
87
Боженов
87
Боженов
17
Зуев
11
Долгов
24
Гбане
24
Гбане
11
Долгов
97
Магомедов
35
Главчич
35
Главчич
97
Магомедов
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
11
Ломовицкий
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ломовицкий
55
Капленко
13
Башич
13
Башич
55
Капленко
10
Воробьев
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Воробьев
11
Мансилья
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Мансилья
Остались в запасе
Химки
Оренбург
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Химки - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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