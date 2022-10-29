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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 29 октября 2022
Динамо
29.10.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
6 : 1
Завершен
Химки
11'
М. Нгамале
29'
Д. Макаров
45+3'
Ф. Смолов
77'
К. Тюкавин
87'
Я. Гладышев
89'
Я. Гладышев
90+3'
И. Садыгов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Химки
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 6:1!
И. Садыгов
ГОЛ! 6:0!
Я. Гладышев
Пас отдал
К. Тюкавин
89'
ГОЛ! 5:0!
Я. Гладышев
87'
78'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
78'
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Никитин
ГОЛ! 4:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
В. Грулев
77'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Лаксальт
71'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
М. Нгамале
71'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
71'
Желтая карточка
С. Сазонов
65'
62'
Желтая карточка
Д. Казанцев
61'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
Н. Главчич
61'
Замена
А. Долгов
️️️️
К. Боженов
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
А. Захарян
53'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Р. Фернандес
49'
48'
Желтая карточка
А. Никитин
Травма
Р. Фернандес
47'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Захарян
45'
+3
35'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 2:0!
Д. Макаров
Пас отдал
М. Нгамале
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Нгамале
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
35
Неманья Главчич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Резиуан Мирзов
ЛП
99
Аяз Гулиев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
ЦП
19
Александр Руденко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
11
Александр Долгов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
4-2-3-1
1
Шунин
93
Лаксальт
6
Фернандес
4
Сазонов
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
13
Нгамале
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
3-3-3-1
88
Гудиев
3
Чежия
20
Волков
4
Никитин
87
Боженов
99
Гулиев
35
Главчич
88
Глушаков
97
Магомедов
27
Мирзов
19
Руденко
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
23
Захарян
7
Скопинцев
7
Скопинцев
23
Захарян
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
13
Нгамале
70
Тюкавин
70
Тюкавин
13
Нгамале
93
Лаксальт
91
Гладышев
91
Гладышев
93
Лаксальт
4
Никитин
30
Идову
30
Идову
4
Никитин
88
Глушаков
71
Казанцев
71
Казанцев
88
Глушаков
87
Боженов
11
Долгов
11
Долгов
87
Боженов
35
Главчич
84
Дулаев
84
Дулаев
35
Главчич
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
Остались в запасе
Динамо
Химки
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Динамо - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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