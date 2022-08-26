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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Химки
Сочи - Химки: обзор матча 26 августа 2022
Сочи
26.08.2022, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Химки
15'
К. Нобоа (П)
45+3'
К. Нобоа (П)
45+9'
Г. Мелкадзе
86'
В. Сарвели
58'
А. Мещанинов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Химки
90'
+4
Желтая карточка
З. Волков
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Юсупов
89'
Замена
К. Кравцов
️️️️
С. Терехов
88'
ГОЛ! 4:1!
В. Сарвели
Пас отдал
Н. Бурмистров
86'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Г. Мелкадзе
80'
77'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
67'
64'
Желтая карточка
И. Камышев
58'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Мещанинов
52'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
А. Гулиев
48'
Желтая карточка
А. Руденко
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Т. Маргасов
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Жоаозиньо
46'
46'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Садыгов
46'
Замена
А. Черный
️️️️
А. Филин
ГОЛ! 3:0!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
С. Терехов
45'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Нобоа
45'
+3
42'
Желтая карточка
Б. Идову
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
15'
11'
Желтая карточка
А. Филин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-2-3-1
16
Адамов
40
Юрганов
3
Дркушич
26
Мещанинов
17
Макарчук
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
77
Мелкадзе
4-1-3-1-1
22
Лантратов
15
Тихий
20
Волков
25
Филин
30
Идову
24
Гбане
99
Гулиев
88
Глушаков
11
Камышев
19
Руденко
7
Садыгов
32
Терехов
5
Кравцов
5
Кравцов
32
Терехов
77
Мелкадзе
20
Шипунов
20
Шипунов
77
Мелкадзе
4
Юсупов
7
Мартовой
7
Мартовой
4
Юсупов
34
Маргасов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
34
Маргасов
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
9
Сарвели
22
Жоаозиньо
25
Филин
27
Черный
27
Черный
25
Филин
99
Гулиев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
99
Гулиев
7
Садыгов
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Садыгов
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
Остались в запасе
Сочи
Химки
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Химки
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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