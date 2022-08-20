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РПЛ 2026/2027
Урал - Нижний Новгород
Урал - Нижний Новгород: обзор матча 20 августа 2022
Урал
20.08.2022, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
79'
И. Юлдошев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Нижний Новгород
90'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
В. Кротов
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ю. Железнов
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
И. Юлдошев
Пас отдал
В. Кротов
Желтая карточка
Эмерсон
77'
Замена
Эмерсон
️️️️
В. Подберезкин
72'
63'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
А. Шарипов
Вторая желтая
А. Егорычев
62'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
59'
58'
Замена
Милсон
️️️️
Т. Сулейманов
46'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Пенчиков
Желтая карточка
Д. Мишкич
39'
27'
Желтая карточка
И. Агапов
Желтая карточка
А. Егорычев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
7
Константин Шильцов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-1-3-2
1
Помазун
3
Гогличидзе
93
Герасимов
63
Кузьмичев
22
Бевеев
6
Сунгатулин
33
Мишкич
92
Подберезкин
5
Егорычев
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
3-3-2-1-1
50
Гойло
24
Гоцук
5
Масоэро
14
Агапов
89
Стоцкий
8
Майга
4
Пенчиков
73
Шарипов
78
Калинский
57
Кротов
99
Сулейманов
92
Подберезкин
25
Эмерсон
25
Эмерсон
92
Подберезкин
Железнов
18
Газинский
18
Газинский
Железнов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
4
Пенчиков
6
Юлдошев
6
Юлдошев
4
Пенчиков
73
Шарипов
22
Каккоев
22
Каккоев
73
Шарипов
99
Сулейманов
7
Милсон
7
Милсон
99
Сулейманов
57
Кротов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
57
Кротов
Остались в запасе
Урал
Нижний Новгород
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Урал - Нижний Новгород
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Евгений Галимов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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