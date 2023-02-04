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Ньюкасл - Вест Хэм

04.02.2023, Суббота, 20:30 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Премьер-лига, 22 тур Ньюкасл - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
19 февраля, суббота 15:30 Вест Хэм 1:1 Ньюкасл
1 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
17 апреля, суббота 14:30 Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
1 тур
12 сентября, суббота 22:00 Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
5 июля, воскресенье 16:15 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
14 тур
1 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:1 Вест Хэм
5 тур
14 сентября, понедельник 22:00 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 2:0 Вест Хэм
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 19:00 Вест Хэм 1:3 Ньюкасл
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Ньюкасл
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 22:45 Ньюкасл 5:0 Вест Хэм
9 тур
23 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 2:2 Ньюкасл
7 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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