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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 04 февраля 2023
Ньюкасл
04.02.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
3'
К. Уилсон
32'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
90'
+1
Желтая карточка
Н. Агер
90'
+1
Замена
Ф. Даунс
️️️️
В. Цоуфал
81'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Д. Уиллок
81'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
81'
74'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
74'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Л. Пакета
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Сен-Максимен
69'
Желтая карточка
Жоэлинтон
57'
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Керер
Желтая карточка
Д. Уиллок
45'
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пакета
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
3-3-3-1
22
Фабиански
21
Огбонна
21
Агер
6
Керер
34
Цоуфал
41
Райс
33
Эмерсон
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
10
Сен-Максимен
10
Гордон
10
Гордон
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
5
Андерсон
5
Андерсон
28
Уиллок
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
6
Керер
2
Джонсон
2
Джонсон
6
Керер
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
34
Цоуфал
4
Даунс
4
Даунс
34
Цоуфал
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
47
Кристиан Хеги
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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