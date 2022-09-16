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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - СКА-1938
Шахтер - СКА-1938: обзор матча 16 сентября 2022
Шахтер
16.09.2022, пятница, 21:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
СКА-1938
40'
И. Грищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - СКА-1938
74'
Желтая карточка
Я. Макушинский
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
М. Скавыш
61'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Грищенко
4'
Желтая карточка
А. Хусанов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
6
Иван Агеев
ЦП
18
Олег Плиев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
4-1-2-3
32
Черник
5
Антич
66
Политевич
24
Шимунович
77
Юзепчук
24
Диванович
18
Корзун
28
Забелин
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
22
Черняк
4-2-1-3
1
Макавчик
55
Лаврик
45
Хусанов
14
Лукашевич
24
Макушинский
7
Свирепа
19
Силинский
2
Рылач
10
Папарига
45
Абдихоликов
9
Грищенко
15
Скавыш
98
Подстрелов
98
Подстрелов
15
Скавыш
Остались в запасе
Шахтер
СКА-1938
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
11
Витор Фейжао
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
6
Иван Агеев
ЦП
18
Олег Плиев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Роман Степанов
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
11
Витор Фейжао
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
6
Иван Агеев
ЦП
18
Олег Плиев
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Шахтер - СКА-1938
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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