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Расписание матчей
Украина. Кубок
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 12 сентября 2009
Металлист
12.09.2009, суббота, 20:00
Датагруп Кубок Украины, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Динамо К
17'
Р. Зозуля
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Металлист - Динамо К
+3
Красная карточка
Ж. Маграо
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Р. Зозуля
Замена
В. Бордиян
️️️️
Х. Майдана
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Т. Гиоане
Желтая карточка
А. Милевский
Желтая карточка
Е. Хачериди
Замена
А. Еременко
️️️️
О. Шелаев
Замена
Р. Еременко
️️️️
С. Кравченко
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
Юссуф
Желтая карточка
Д. Олейник
Желтая карточка
О. Шелаев
Замена
Д. Олейник
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
М. Девич
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
Т. Гиоане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
15
Валентин Слюсар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
70
Жажа
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
20
Алексей Еременко
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
4-1-3-2
29
Горяинов
26
Обрадович
2
Майдана
18
Гуйе
4
Березовчук
5
Шелаев
15
Слюсар
78
Валяев
8
Эдмар
32
Девич
70
Жажа
3-2-2-2
1
Шовковский
44
Алмейда
34
Хачериди
24
Юссуф
5
Мандзюк
10
Маграо
0
Гиоане
14
Кравченко
7
Шевченко
10
Зозуля
2
Майдана
37
Бордиян
37
Бордиян
2
Майдана
5
Шелаев
20
Еременко
20
Еременко
5
Шелаев
32
Девич
16
Олейник
16
Олейник
32
Девич
14
Кравченко
26
Еременко
26
Еременко
14
Кравченко
0
Гиоане
19
Гармаш
19
Гармаш
0
Гиоане
7
Шевченко
0
Милевский
0
Милевский
7
Шевченко
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
0
Александр Рыкун
АП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
31
Станислав Богуш
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
0
Александр Рыкун
АП
Остались в запасе
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
31
Станислав Богуш
ВР
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Металлист - Динамо К
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Помощники судьи:
Валенко Андрей
Пономарев Виталий
Стадион:
ОСК Металлист
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