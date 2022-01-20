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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Мавритания
Мали - Мавритания: обзор матча 20 января 2022
Мали
20.01.2022, четверг, 22:00
Кубок африканских наций, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мавритания
2'
М. Айдара
49'
И. Коне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мали - Мавритания
Замена
А. Дьен
️️️️
А. Айдара
82'
81'
Замена
С. Якуб
️️️️
И. Тиам
81'
Замена
М. Ндиайе
️️️️
Б. Диоп
78'
Желтая карточка
И. Тиам
Замена
К. Кулибали
️️️️
И. Коне
75'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
А. Траоре
74'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Х. Траоре
64'
Замена
М. Камара
️️️️
И. Биссума
63'
62'
Замена
А. Ба
️️️️
У. Камара
Желтая карточка
И. Биссума
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Коне
49'
48'
Желтая карточка
А. Абид
39'
Замена
С. Карамоко
️️️️
А. Абу Демба
ГОЛ! 1:0!
М. Айдара
Пас отдал
М. Думбия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
1
Ибрахим Мункоро
ВР
0
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
4
Амаду Айдара
ЦП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
18
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Мавритания
30
Бабакар Диоп
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
4
Аруна Абу Демба
ПЗ
11
Умар Камара
ЛВ
14
Яли Деллахи
ОП
8
Бодда Мухсин
ЦП
93
Гессума Фофана
ЦП
90
Идрисса Тиам
ЦФ
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
23
Мухамед Суэйд
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
13
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
12
Мохамед Камара
ОП
28
Хамиду Траоре
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Мавритания
22
Мбаке Ндиайе
ВР
20
Абдулкадер Тиам
ЛЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
2
Сулеймане Карамоко
ПЗ
92
Сиди Якуб
ОП
24
Ибрехима Кулибали
ОП
12
Альмике Н'Диайе
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
10
Адама Ба
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-3-1-2
1
Мункоро
0
Айдара
17
Сако
5
Куяте
2
Траоре
4
Айдара
21
Траоре
10
Биссума
10
Думбия
18
Коне
14
Траоре
3-1-2-1-3
30
Диоп
4
Абу Демба
3
Абид
4
Абдеррахман
14
Деллахи
8
Мухсин
93
Фофана
11
Камара
23
Суэйд
11
Ба
90
Тиам
2
Траоре
12
Сиссако
12
Сиссако
2
Траоре
10
Биссума
12
Камара
12
Камара
10
Биссума
4
Айдара
23
Дьен
23
Дьен
4
Айдара
18
Коне
10
Кулибали
10
Кулибали
18
Коне
14
Траоре
17
Синайоко
17
Синайоко
14
Траоре
30
Диоп
22
Ндиайе
22
Ндиайе
30
Диоп
4
Абу Демба
2
Карамоко
2
Карамоко
4
Абу Демба
90
Тиам
92
Якуб
92
Якуб
90
Тиам
11
Камара
10
Ба
10
Ба
11
Камара
Остались в запасе
Мали
Мавритания
99
Исмаэль Диавара
ВР
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
28
Хамиду Траоре
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
Главный тренер
Мохамед Магассуба
20
Абдулкадер Тиам
ЛЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
24
Ибрехима Кулибали
ОП
12
Альмике Н'Диайе
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
13
Сену Кулибали
ЦЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
28
Хамиду Траоре
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
Остались в запасе
20
Абдулкадер Тиам
ЛЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
24
Ибрехима Кулибали
ОП
12
Альмике Н'Диайе
ЦП
95
Абдаллахи Махмуд
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Статистика матча Мали - Мавритания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Информация о матче
Главный судья:
Бернар Камиль
Стадион:
Япома
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