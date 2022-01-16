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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Мавритания
Тунис - Мавритания: обзор матча 16 января 2022
Тунис
16.01.2022, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, группа F, 2 тур
4 : 0
Завершен
Мавритания
4'
Х. Маслуси
9'
В. Хазри
64'
В. Хазри
66'
С. Жазири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Мавритания
Пенальти не реализован!
Ю. Мсакни
90'
+1
Замена
Ю. Мсакни
️️️️
В. Хазри
80'
Замена
О. Рекик
️️️️
Б. Ифа
80'
Замена
Х. Рафья
️️️️
А. Слимане
73'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
С. Жазири
72'
68'
Замена
С. Карамоко
️️️️
И. Тиам
ГОЛ! 4:0!
С. Жазири
Пас отдал
В. Хазри
66'
ГОЛ! 3:0!
В. Хазри
Пас отдал
Г. Чаалани
64'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
С. Хауи
60'
46'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
А. Слимане
45'
+1
37'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Б. Ифа
37'
Желтая карточка
В. Хазри
15'
ГОЛ! 2:0!
В. Хазри
Пас отдал
А. Слимане
9'
ГОЛ! 1:0!
Х. Маслуси
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
18
Гилан Чаалани
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Мавритания
30
Бабакар Диоп
ВР
20
Абдулкадер Тиам
ЛЗ
3
Али Абид
ЛЗ
21
Хассан Хубейб
ЦЗ
4
Аруна Абу Демба
ПЗ
11
Умар Камара
ЛВ
14
Яли Деллахи
ОП
93
Гессума Фофана
ЦП
12
Альмике Н'Диайе
ЦП
15
Абубакар Камара
ЦФ
90
Идрисса Тиам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
26
Али Джемаль
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
3
Мохамед Бен Хамида
ЦЗ
14
Эсса Лайдуни
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Юссеф Мсакни
ЦФ
Мавритания
22
Мбаке Ндиайе
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
5
Абдул Ба
ЦЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
2
Сулеймане Карамоко
ПЗ
92
Сиди Якуб
ОП
10
Адама Ба
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
11
Папе Ибну Ба
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Бен Саид
12
Маалул
3
Тальби
2
Ифа
21
Маслуси
17
Скири
18
Чаалани
25
Слимане
7
Хауи
10
Хазри
27
Жазири
4-1-2-1-2
30
Диоп
4
Абу Демба
20
Тиам
21
Хубейб
3
Абид
14
Деллахи
93
Фофана
12
Н'Диайе
11
Камара
90
Тиам
15
Камара
2
Ифа
4
Рекик
4
Рекик
2
Ифа
27
Жазири
14
Лайдуни
14
Лайдуни
27
Жазири
25
Слимане
8
Рафья
8
Рафья
25
Слимане
7
Хауи
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
7
Хауи
10
Хазри
7
Мсакни
7
Мсакни
10
Хазри
90
Тиам
2
Карамоко
2
Карамоко
90
Тиам
15
Камара
11
Ба
11
Ба
15
Камара
Остались в запасе
Тунис
Мавритания
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
26
Али Джемаль
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Мохамед Бен Хамида
ЦЗ
10
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Мондер Кебайер
22
Мбаке Ндиайе
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
5
Абдул Ба
ЦЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
92
Сиди Якуб
ОП
10
Адама Ба
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Остались в запасе
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
26
Али Джемаль
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Мохамед Бен Хамида
ЦЗ
10
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
22
Мбаке Ндиайе
ВР
4
Хуссен Абдеррахман
ЛЗ
5
Абдул Ба
ЦЗ
13
Диадай Диарра
ЦЗ
92
Сиди Якуб
ОП
10
Адама Ба
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
9
Хемейя Танжи
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Главный тренер
Дидье Гомес Да Роса
Статистика матча Тунис - Мавритания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 0
31.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 1
28.03.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
27.03.2026
Мавритания
Информация о матче
Главный судья:
Махмуд Аль-Банна
Стадион:
Лимбе
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