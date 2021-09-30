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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Алашкерт - ХИК
Алашкерт - ХИК: обзор матча 30 сентября 2021
Алашкерт
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 2 тур
2 : 4
Завершен
ХИК
24'
Ж. Эмбалу
90+3'
А. Глишич
8'
Р. Риски
57'
Ф. Валенчич
63'
Р. Риски
90+5'
Э. Олусанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алашкерт - ХИК
90'
+5
ГОЛ! 2:4!
Э. Олусанья
ГОЛ! 2:3!
А. Глишич
90'
+3
Желтая карточка
А. Папикян
85'
84'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
Р. Риски
76'
Замена
Б. Джало
️️️️
Жаир
Замена
В. Безекур
️️️️
Д. Хурцидзе
72'
Замена
А. Глишич
️️️️
Ж. Эмбалу
72'
66'
Замена
Я. Саксела
️️️️
Л. Карлос Мурильо
66'
Замена
С. Хостикка
️️️️
Т. Спарв
65'
Желтая карточка
Т. Спарв
Замена
В. Крючков
️️️️
Т. Камета
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
Р. Риски
Пас отдал
М. Тенхо
59'
Желтая карточка
Л. Карлос Мурильо
Замена
М. Милинкович
️️️️
Б. Михайлович
59'
Замена
А. Папикян
️️️️
Джеймс
59'
57'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Валенчич
Пас отдал
Р. Риски
Желтая карточка
Д. Кадио
44'
Красная карточка
А. Григорян
36'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эмбалу
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Риски
Пас отдал
Р. Риски
Желтая карточка
А. Григорян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
5
Джеймс
ЛП
7
Вангу Гоме
ОП
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Бранко Михайлович
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
1
Хуго Кето
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
20
Агван Папикян
ЛВ
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
95
Марко Милинкович
ЦП
16
Венсан Безекур
АП
85
Матеус Алессандро
ПВ
10
Александар Глишич
ЦФ
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
3
Янне Саксела
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
17
Каспер Терхо
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Юрченко
33
Больевич
21
Кадио
33
Восканян
55
Камета
7
Гоме
10
Григорян
5
Джеймс
10
Хурцидзе
70
Эмбалу
98
Михайлович
1-2-1-5
16
Морен
6
Вяяняйнен
20
Спарв
9
Валенчич
2
Пелтола
9
Риски
7
Жаир
13
Мурильо
5
Тенхо
55
Камета
55
Крючков
55
Крючков
55
Камета
98
Михайлович
95
Милинкович
95
Милинкович
98
Михайлович
10
Хурцидзе
16
Безекур
16
Безекур
10
Хурцидзе
5
Джеймс
20
Папикян
20
Папикян
5
Джеймс
70
Эмбалу
10
Глишич
10
Глишич
70
Эмбалу
13
Мурильо
3
Саксела
3
Саксела
13
Мурильо
7
Жаир
5
Джало
5
Джало
7
Жаир
20
Спарв
7
Хостикка
7
Хостикка
20
Спарв
17
Терхо
17
Терхо
9
Риски
21
Олусанья
21
Олусанья
9
Риски
Остались в запасе
Алашкерт
ХИК
1
Огнен Чанчаревич
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
85
Матеус Алессандро
ПВ
Главный тренер
Александр Григорян
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
85
Матеус Алессандро
ПВ
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Алашкерт - ХИК
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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