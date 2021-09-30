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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Спартак
Наполи - Спартак: обзор матча 30 сентября 2021
Наполи
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
1'
Э. Эльмас
90+4'
В. Осимхен
55'
К. Промес
80'
М. Игнатов
90'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Спартак
90'
+10
Желтая карточка
Н. Умяров
ГОЛ! 2:3!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
89'
Желтая карточка
А. Максименко
89'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
З. Бакаев
86'
Травма
З. Бакаев
Желтая карточка
К. Манолас
84'
82'
Вторая желтая
М. Кофрие
Замена
А. Унас
️️️️
Э. Эльмас
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Игнатов
Пас отдал
Айртон
Желтая карточка
Ф. Руис
78'
77'
Желтая карточка
Айртон
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
74'
73'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Литвинов
Желтая карточка
К. Кулибали
65'
65'
Желтая карточка
М. Кофрие
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
П. Зелински
46'
Замена
В. Осимхен
️️️️
А. Петанья
46'
45'
+7
Желтая карточка
А. Соболев
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
45'
+7
45'
+2
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
45'
+1
Желтая карточка
Р. Литвинов
42'
Желтая карточка
Э. Понсе
Замена
К. Малку
️️️️
Л. Инсинье
41'
34'
Травма
С. Жиго
Красная карточка
М. Руй
29'
14'
Травма
Г. Джикия
ГОЛ! 1:0!
Э. Эльмас
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Зелимхан Бакаев
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Руис
20
Зелински
10
Инсинье
99
Эльмас
21
Политано
37
Петанья
3-3-1-2-1
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
68
Литвинов
5
Кофрие
18
Умяров
6
Айртон
11
Мозес
7
Бакаев
10
Промес
9
Понсе
20
Зелински
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Зелински
10
Инсинье
24
Малку
24
Малку
10
Инсинье
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
99
Эльмас
96
Унас
96
Унас
99
Эльмас
37
Петанья
45
Осимхен
45
Осимхен
37
Петанья
7
Бакаев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
7
Бакаев
68
Литвинов
8
Игнатов
8
Игнатов
68
Литвинов
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
Остались в запасе
Наполи
Спартак
1
Давид Оспина
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Наполи - Спартак
4
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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