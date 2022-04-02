Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Серен
Остенде - Серен: обзор матча 02 апреля 2022
Остенде
02.04.2022, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Серен
39'
И. Сиссе (АГ)
90+1'
М. Гейе (П)
7'
А. Джаллоу
56'
Ж. Микаутадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Серен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Гейе
90'
+1
Замена
И. Бонен
️️️️
Т. Сакамото
77'
72'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
А. Джаллоу
Замена
Д. Атанга
️️️️
З. Медли
65'
62'
Замена
М. Кашбах
️️️️
А. Бернье
56'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Микаутадзе
Желтая карточка
М. Гейе
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Сиссе
39'
35'
Желтая карточка
М. Поти
Желтая карточка
В. Косьелло
24'
Замена
В. Косьелло
️️️️
M. D'Arpino
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаллоу
Пас отдал
М. Поти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
25
Ник Бацнер
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
3-1-5
37
Шерпен
27
Капон
3
Урогиде
4
Медли
8
Макгихан
0
10
Альбанезе
68
Эмброуз
29
Гейе
3
Танге
3-1-4-2
30
Дитш
20
6
Дюрестам
13
Дабила
75
Сиссе
18
Поти
17
Бернье
30
Джаллоу
88
Мазиз
40
Опаре
9
Микаутадзе
0
26
Косьелло
26
Косьелло
0
7
Сакамото
7
Бонен
7
Бонен
7
Сакамото
4
Медли
17
Атанга
17
Атанга
4
Медли
17
Бернье
6
Кашбах
6
Кашбах
17
Бернье
30
Джаллоу
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
30
Джаллоу
Остались в запасе
Остенде
Серен
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Ник Бацнер
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
8
Gerald Kilota
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Ник Бацнер
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
8
Gerald Kilota
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Остенде - Серен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Серен
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+