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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Антверпен
Остенде - Антверпен: обзор матча 21 января 2022
Остенде
21.01.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Антверпен
48'
З. Медли
61'
М. Фрай
70'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Антверпен
90'
Желтая карточка
Б. Верстате
90'
Замена
Ф. Арун
️️️️
М. Бенсон
Желтая карточка
В. Косьелло
88'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
З. Медли
86'
82'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Фрай
Замена
В. Косьелло
️️️️
Р. Д'Хез
75'
Замена
М. Гейе
️️️️
Т. Ндика Матам
74'
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Баликвиша
Пас отдал
К. Миеси
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Фрай
Пас отдал
Р. Наингголан
ГОЛ! 1:0!
З. Медли
Пас отдал
Т. Сакамото
48'
46'
Замена
К. Миеси
️️️️
А. Юсуф
23'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
3
Антон Танге
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
17
Давид Атанга
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
2-2-5
4
Медли
3
Данкан
7
Д'Хез
8
Макгихан
7
Сакамото
5
16
Ндика Матам
25
Бацнер
68
Эмброуз
4-1-2-2-1
1
Бутез
25
Батай
3
Энгелс
2
Де Лат
24
Дессоле
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
14
Бенсон
7
Баликвиша
9
Фрай
7
Д'Хез
26
Косьелло
26
Косьелло
7
Д'Хез
4
Медли
10
Альбанезе
10
Альбанезе
4
Медли
16
Ндика Матам
29
Гейе
29
Гейе
16
Ндика Матам
14
Бенсон
38
Арун
38
Арун
14
Бенсон
80
Юсуф
23
Миеси
23
Миеси
80
Юсуф
9
Фрай
38
Саматта
38
Саматта
9
Фрай
Остались в запасе
Остенде
Антверпен
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Антверпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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