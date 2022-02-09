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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Остенде
Зюлте-Варегем - Остенде: обзор матча 09 февраля 2022
Зюлте-Варегем
09.02.2022, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Остенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Остенде
85'
Замена
В. Косьелло
️️️️
M. D'Arpino
84'
Замена
М. Гейе
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
Л. Виген
️️️️
O. Govea
80'
Замена
А. Фадера
️️️️
Д. Кутеса
68'
33'
Желтая карточка
Д. Атанга
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Omar Govea
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
17
Давид Атанга
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Боссут
27
Коолс
14
Де Неве
28
Де Бок
8
Думбия
6
21
7
Кутеса
4
Дерейк
25
Хамфрис
91
Домпе
2-2-5
27
Капон
15
Фортеш
7
Д'Хез
8
Макгихан
5
16
Ндика Матам
68
Эмброуз
28
Хуберт
7
Сакамото
6
13
Виген
13
Виген
6
7
Кутеса
39
Фадера
39
Фадера
7
Кутеса
0
26
Косьелло
26
Косьелло
0
68
Эмброуз
29
Гейе
29
Гейе
68
Эмброуз
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Остенде
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Зюлте-Варегем - Остенде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Остенде
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
1
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